Terremoto e crollo terrificante | il palazzo sbriciolato visto dal drone

Che poche ore prima delaveva messo a segno il gol della vittoria contro il Kasimpasa. Un ...dell' Hatay Voleybol che alloggiavano nell'Antakya Sports Hall sono rimaste coinvolte nel...Almeno 810 persone sono state uccise in tutta il Paese a causa deldi edifici dopo che undi magnitudo 7.8, seguito da un altro di 7.5 ha colpito la vicina Turchia dove ha provocato ...

Il crollo degli edifici ripreso dai cellulari: la devastazione causata dal terremoto in Siria e Turchia… Il Fatto Quotidiano

Sisma Turchia, il crollo degli edifici filmato live TGCOM

Terremoto in Turchia, crolla un palazzo di sei piani: le incredibili immagini La7

Terremoto fortissimo in Turchia: il Video impressionante del momento del crollo di un palazzo a Sanliurfa iLMeteo.it

Il crollo degli edifici ore dopo il sisma in Turchia: i video ripresi con gli smartphone Corriere TV

L'ex Chelsea e Newcastle risulta tra i dispersi in Turchia: domenica ha segnato un goal al 97' decisivo per la vittoria del suo Hatayspor.Dove prima c'era il castello, patrimonio dell'Unesco, ora c'è un cumulo di macerie. Il castello di Gaziantep era una costruzione enorme, sorta quasi duemila anni fa per ...