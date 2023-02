Ilturco - siriano è devastato dalle scosse che quest'oggi hanno squarciato la vita di migliaia di persone, portate via per sempre dal. Impossibile, al momento, fare la conta dei danni:...- Ilturco - siriano segnato da faglia particolarmente instabile. Uncosì forte in quella zona non si registrava da almeno 800 anni. Ha avuto una forza 1000 volte superiorer a quello di ..

Devastante terremoto al confine fra Turchia e Siria: ecco cosa sappiamo la Repubblica

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 3mila i morti | Il sisma mille volte superiore a quello di Amatrice | Erdogan proclama 7 giorni di lutto nazionale TGCOM

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 3.000 vittime. LIVE Sky Tg24

Il sisma lungo "il confine maledetto" che ha visto 12 anni di guerra RaiNews

Il terremoto al confine tra Turchia e Siria Il Post

Una squadra di soccorritori algerini sta per recarsi in Turchia dopo le due scosse di terremoto che hanno colpito rispettivamente alle 4:17 ...Un terremoto di magnitudo 7.9 è stato registrato nella notte (le 4:17 ora locale, le 2:17 in Italia) nel sud della Turchia, non lontano dal confine con la Siria. Si tratta di un sisma mille volte più ...