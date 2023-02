Paura in Italia per un’allerta tsunami | cosa è successo

(Di lunedì 6 febbraio 2023) Notte diinper un allarmenel Mediterraneo, poi rientrato all’alba. A lanciarlo la Protezione Civile a seguito di un violento terremoto che ha colpito la Turchia, con epicentro al confine con la Siria. A preoccupare una possibile serie di onde marine generate dal rapido spostamento di massa d’acqua: in questi casi anche solo mezzo metro di altezza di un’onda può essere in grado di provocare pericolose inondazioni e fortissime correnti, mettendo quindi a rischio soprattutto l’incolumità degli abitanti delle zone costiere. L’allertadella Protezione Civile L’allarme era stato diramato poco dopo le 3 sulla base dei dati elaborati in tempo reale dal Centro Allertadell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Il Dipartimento della Protezione Civile aveva ...

Elezioni, i dubbi di Berlusconi sulla scelta fatta in Lombardia Silvio Berlusconi è preoccupato per l'evoluzione della coalizione di centrodestra. Ladel leader di Forzaè che la scelta di Attilio Fontana in Lombardia possa spingere sempre più a destra la squadra di governo . La confidenza - si legge su Repubblica - risale a martedì ...Non abbiamo. E a Rocca consiglio questo: non leggere niente, non farti condizionare, ragiona ... Forzaci sarà, e sarà decisiva non solo sul piano dei numeri ma anche su quello politico'. ...

Terremoto in Turchia e allarme tsunami in Italia, notte di paura: "Allontanatevi dalla costa" Il Tempo

Violento terremoto in Turchia (7.9): centinaia i morti. Paura maremoto sulle coste dell’Italia CastelliNotizie.it

Terremoto in Turchia, almeno 200 morti. L'Italia ferma i treni al Sud IL GIORNO

Sei nazioni 2023 - L'Italia mette paura alla Francia: 24 a 29 | Sport24h - Notizie e storie di Sport Sport24h

Bella Italia contro la Francia al debutto nel Sei Nazioni: una sconfitta ... Fanpage.it

Il vicario d’Anatolia e presidente di Caritas Turchia annuncia la mobilitazione degli enti cristiani per portare aiuti alle popolazioni colpite. Evento che “ha colto di sorpresa”. Re ...Il vicario d’Anatolia e presidente di Caritas Turchia annuncia la mobilitazione degli enti cristiani per portare aiuti alle popolazioni colpite. Evento che “ha colto di sorpresa”. Re ...