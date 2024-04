Stadio Milan - l’assessore Comazzi | cosa ne sarà di San Siro?

(Di lunedì 29 aprile 2024)Gianlucaha parlato della situazione di San Siro e si è detto preoccupato per il futuro dell’impianto… La situazionein casasembra proseguire ad un ritmo non troppo elevato. Se negli scorsi mesi si erano visti degli importanti passi in avanti, come l’acquisto dei terreni nell’area San Francesco a San Donato, ad oggi tutto procede a rallentatore. Lo sappiamo, la burocrazia non è il fiore all’occhiello dell’Italia. Intanto il futuro di San Siro è ancora incerto. Ci ha pensato, però, Gianluca, assessore al Territorio della Regione Lombardia, a fare un punto sulla situazione: “Situazione complicata, c’è il rischio che San Siro diventi un museo inutilizzato a cielo aperto. Ho sentito della prospettiva di utilizzare la ...

Mentre l` Inter celebra la vittoria dello scudetto con la parata che attraversa la città fino a portare la squadra in Piazza Duomo, dove una... Continua a leggere>>

Assessore reg. Comazzi: “Futuro a San Siro Il Comune ha perso tempo” - Comazzi, assessore al Territorio della Regione Lombardia e consigliere comunale di Forza Italia, ha parlato così del futuro di San Siro ...

Continua a leggere>>

Chelsea, Thiago Silva saluta: “Tutto ha una fine. Spero di tornare in futuro” - Thiago Silva ha ufficializzato il suo addio al Chelsea a fine stagione. Dopo quattro stagioni vissute fra trionfi e cadute rovinose, come l’ultima stagione, il difensore brasiliano ha deciso di non ri ...

Continua a leggere>>

UFFICIALE - Thiago Silva lascia il Chelsea al termine della stagione: "Tutto ha una fine, ma spero di tornare in futuro" - Thiago Silva ha annunciato che a fine stagione non proseguirà con il Chelsea. Il calciatore brasiliano ha annunciato di non voler rinnovare con i Blues oltre il 30 giugno quando scadrà il suo contratt ...

Continua a leggere>>