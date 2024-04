Bergamo - si ritrova due rapinatori in casa | ex finanziere di 85 anni spara e ne ferisce uno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Un uomo di 85hato un colpo di pistola ferendo uno dei dueche, nella notte di sabato 27 aprile, si sono introdotti nella sua abitazione. È accaduto in provincia di. L’85enne, un anzianoin pensione, si èto i due ladri ine con la sua revolver calibro 38 ha colpito uno dei due di striscio. Il rapinatore ferito, un albanese di 26, è stato fermato dalla polizia nei pressi dell’abitazione del pensionato: è stato sfiorato al collo dal proiettile e non è in gravi condizioni. È stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dopo essere stato curato e dimesso dall’ospedale. Il complice, anche lui un 26enne, inizialmente, si era dileguato. Ma poi, rintracciato, è stato arrestato dalla polizia con le ...

