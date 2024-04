Esiste davvero il Samsung Galaxy S24 FE | un’ulteriore evidenza

(Di lunedì 29 aprile 2024) Una settimana fa, abbiamo appreso che il colosso di Seul sta sviluppando il prossimo telefono della gammaS Fan Edition, ilS24 FE. Ora, nuove prove dell’nza del device sono state individuate online, a riprova del fatto chee che potrebbe essere presentato in un intervallo di tempo non troppo distante da oggi. Come riportato da “SamMobile“, ilS24 FE è stato trovato in quello che sembra essere un database di supporto sul sito web dell’operatore britannico EE. Il telefono è menzionato per nome ed elencato con il numero di modello “SM-F721U“. Tuttavia, la lettera U viene utilizzata nei numeri di modello dei telefonivenduti negli Stati Uniti, quindi non è chiaro il motivo per cui sia elencata ...

Samsung Galaxy S23 FE è oggi in Offerta su Amazon 629 euro (versione 8+128 GB), con uno sconto del 13%. Cellulare venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna rapida per gli utenti Prime. Fedele all’iconico design della serie S, Galaxy S23 FE utilizza una scocca in alluminio in... Continua a leggere>>

samsung galaxy A33 5G, il prezzo crolla sotto i 200€: BEST BUY del giorno - Configurazione quad-camera, SoC potente e uno schermo eccellente. Il samsung galaxy A34 5G oggi è in offerta su eBay a meno di 200€.

Continua a leggere>>

Tech, then versus now - TechCentral has a look at how some of today’s most popular consumer technologies have evolved since their inception.

Continua a leggere>>

samsung takes over Semua House with interactive galaxy 24-themed escape room adventure - samsung Malaysia is doing a Semua House takeover with an escape room adventure powered by the samsung galaxy S24 series. Organised in collaboration with Bomb Battle, Asia’s first immersive video game ...

Continua a leggere>>