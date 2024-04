Europee - Calenda si candida | Non lo faccio con piacere ma è necessario

"Noi abbiamo una lista con persone molto competenti nelle varie materie: è chiaro che le liste che corrono con i leader hanno un supporto in più. Quando si candidano Schlein e Meloni, e per Azione questa è una sfida molto importante, non posso non metterci la faccia". Lo dice Carlo Calenda ai ...

ROMA – “Nei mesi scorsi ho più volte sollecitato pubblicamente tutti i leader politici a firmare un accordo per non candidarsi alle europee. Schlein e Tajani hanno già scelto la strada della candidatura diretta. Ma la discesa in campo della Presidente del Consiglio e la sua piattaforma antieuropea ...

