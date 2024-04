Arsenal e Manchester United pronti per una battaglia di trasferimento di £ 55 milioni sulla stella dell’Inghilterra | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 29 aprile 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:potrebbero esserea scontrarsi nel mercato dei trasferimenti quest’estate in unaper il difensore del Crystal Palace Marc Guehi. Secondo I tempii due rivali della Premier League hanno esplorato il difensore centralein diverse occasioni in questa stagione in vista di un’estate in cui entrambi cercheranno di rafforzare le proprie difese. A Guehi restano due anni per il suo attuale contratto con il Palace ed è valutato più di 55di sterline dal club. Il 23enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio a febbraio nel tentativo di assicurarsi di essere in lizza per la squadra inglese di Euro 2024, con il boss degli Eagles Oliver Glasner ...