Meloni in versione pop | posa alla Marilyn e underwear con la bandiera Ue

(Di lunedì 29 aprile 2024) Le elezioni Europee sono alle porte. Da poche ore la presidente del Consiglio Giorgia, leader di Fratelli d'Italia, ha annunciato la sua discesa in campo e nel centro di Milano, in via Monte Napoleone, simbolo della moda made in Italy e dello shopping di lusso internazionale, è apparsa la nuova opera dell'artista AleXsandro Palombo, che ha cristallizzato con il suo inconfondibile tratto popcomenell'iconicacon l'abito bianco da cocktail 'The Subway dress' che fu realizzato dal costumista e premio Oscar statunitense William Travilla e indossato nel 1954 ddiva hollywoodiana sulle grate della metro di New York durante le riprese del film 'The Seven Year Itch' nellaitaliana 'Quando la moglie è in vacanza' diretto da Billy Wilder. 'Pop ...