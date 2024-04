Battipaglia - bancarotta fraudolenta | tre arresti

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 29 aprile 2024) In data odierna, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emesse dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica di Salerno, sezione reati finanziari ed economici, applicative del divieto di dimora nella Regione Campania e del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno, nei confronti di A. C. (cl. 1957), A. G. (cl. 1988) e A. G. (cl. 1981). Con il medesimo provvedimento, è stato altresì disposto il sequestro preventivo di un complesso immobiliare (composto da n. 50 unità, tra appartamenti, uffici e locali commerciali), di un bar/pizzeria e di disponibilità finanziarie, per un valore complessivo pari a circa 4 milioni di €. I reati contestati riguardano le ipotesi ...