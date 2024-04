Picierno Pd | “Basta con il diritto di veto in Ue - servono riforme per un’Europa della solidarietà”

(Di lunedì 29 aprile 2024) La vice presidente uscente del parlamento europeo, Pina. è candidata con il Pd nella circoscrizione Meridionale ala tornata dell'8 e 9 giugno. Una priorità è la riforma deldi: "Sassoli ci ha mostrato un'Europa della solidarietà", dice in un'intervista con Fanpage.it.

picierno (Pd), grave l'astensione di Fdi, Lega e M5S - che cercano di indebolire il nostro Stato di diritto ed inquinare il dibattito interno . Un allarme ancora più urgente a poche settimane dal voto per le elezioni europee che non possiamo sottovalutare ...

25 aprile: picierno, 'fascismo non è nostalgia ma ne esiste uno nuovo' - Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "Il fascismo oggi non è solamente la nostalgia per Benito Mussolini e il ventennio, esiste un nuovo fascismo che fa della discriminazione etnica, sessuale e religiosa il su ...

picierno, vicepresidente del parlamento europeo: “Proporrò di leggere il testo di Scurati in aula” - L’eurodeputata Pd a RepIdee: “Vogliono oscurare le voci libere”. E sui migranti: “Il piano Mattei non esiste, Meloni si fa i suoi viaggetti nel Mediterraneo” ...

