Calcio | a La Spezia cori contro Maradona | Napoli e Spalletti L’anno scorso incidenti tra le due tifoserie

(Di domenica 5 febbraio 2023) Vergogna al Picco di La. I tifosi dellohanno intonato. “Oh mamma mamma mamma sai perché mi batte il corazon, è morto”: questo solo uno delle decine dicantati dai tifosi bianconeri che poi hanno insistito con le “solite” canzoni in cui viene nominato il Vesuvio. Insultato anche l’allenatore, già giocatore dellodal 1986 al 1990 e legato da sempre alla Liguria, la regione della sua storica compagna, Tamara. Per rispondere, i tifosi delresidenti al Nord (trasferta che era stata vietata ai residenti nella regione Campania) hanno prima risposto con ironia cantando la canzone sul Vesuvio sulle ...

La partita andata in scena allo stadio Alberto Picco di Laquest'oggi, domenica 5 febbraio, alle ore 12:30, non rimarrà certo negli annali per il ...il ventunesimo turno del campionato di...A quel punto non ci pensa su due volte e corre verso la tribuna occupata da diversi tifosi delloper scusarsi direttamente con lei. Le immagini mostrano Osimhen dirigersi di corsa verso la ...

L'attaccante del Napoli durante il riscaldamento centra involontariamente una tifosa e va a chiedere venia. I suoi sostenitori ne approfittano per fare un selfie con lui ...Il Napoli non si ferma più: ennesima vittoria in campionato per i ragazzi di Luciano Spalletti, che superano brillantemente anche l'esame Spezia. Al Picco finisce 3-0 per gli azzurri: risultato matura ...