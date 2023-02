I russi di Wagner in Africa Cosa sa la Meloni | il vero pericolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 4 febbraio 2023) "Le prime bozze" del Consiglio europeo sui migranti sono "un buon punto di partenza ma è necessario che il Consiglio operi con pragmatismo e concretezza, anche perchè è difficile contrastare i movimenti secondari se non si lavora sui movimenti primari". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, in conferenza stampa a Berlino insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz. "La questione migratoria è anche e soprattutto una questione di sicurezza", ha detto, perchè nel Sahel c'è una "presenza importante della" e di forze che "potrebbero utilizzare l'immigrazione come strumento" nell'ottica del conflitto in Ucraina.