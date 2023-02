Formazioni ufficiali Cremonese-Lecce | Serie A 2022 2023

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ledi, match valido per la ventunesima giornata di. Appuntamento cruciale per la salvezza allo stadio Zini tra i lombardi e i salentini. Nessuna vittoria ancora per i padroni di casa, salentini che vogliono allontanarsi ulteriormente dalle zone calde. Si parte alle ore 15 di sabato 4 febbraio, ecco di seguito le scelte dei due tecnici, Ballardini e Baroni. SportFace.

Oggi alle 15:30 andrà in scena la sfida tra Borussia Dortmund e Friburgo valida per la 19ª giornata di Bundesliga 2022/2023. Match di alta classifica tra la 4ª e la 5ª che si trovano appaiate a 34 ...Oggi alle 14 andrà in scena la sfida tra Spal e Bari valida per la 23ª giornata di Serie B 2022/2023. Bari in leggero calo che punta a tornare al successo dopo due sconfitte in fila per consolidare un ...

Primavera, Inter-Napoli formazioni ufficiali: subito titolare Kassama, c’è Carboni fcinter1908

Fiorentina Femminile, sfida alla Sampdoria: le formazioni ufficiali Fiorentina.it

Everton-Arsenal, le formazioni ufficiali: Nketiah in avanti con Saka e Martinelli per Arteta TUTTO mercato WEB

PRIMAVERA | Monopoli-Lazio, le formazioni ufficiali: c’è Baldè Cittaceleste.it

Chelsea-Fulham, le formazioni ufficiali: Enzo Fernandez è subito titolare. Dal 1' anche Mudryk TUTTO mercato WEB

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Serie B 2022/2023, 23a giornata. Le ultime notizie sulla partita Cittadella-Ascoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.