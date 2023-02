Trimestrali big tech tra gioie e dolori Vola Meta | deludono Apple | Amazon e Google

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Quella di ieri è stata una giornata chiave per fare il punto sullo stato di salute dei colossi del web. Dopo anni di vertiginosa crescita di utili, fatturati e capitalizzazione, il 2022 aveva segnato una fase di arretramento, complice il venir meno dell’emergenza pandemica e il minor ricorso ai servizi on line rispetto al biennio precedente. I risultati che hanno convinto di più il mercato sono stati quelli di(Facebook, Instagram, Whatsapp) che ieri ha chiuso la seduta di borsa in rialzo di ben il 23% e archiviato un periodo negativo contraddistinto dalle preoccupazioni degli investitori per la posta puntata da Mark Zuckerberg sul progettovreso. Zuckerberg ha affermato che il 2023 sarà “l’anno dell’efficienza”. Soprattutto il visionario piano di riassestamento del gruppo intrapreso dal fondatore sembra iniziare a dare i primi risultati ...