Di Marzio | #Calciomercato #SerieD | Tutte le news di mercato di giornata …

Milan - Secondo quanto riportato da Sky Sport con Gianluca Di, negli ultimi giorni c'è stato un tentativo dalla Premier League di strappare al Milan Olivier Giroud . Sull'...ore 12:45 - Ci sarebbe un'opportunità per la fascia sinistra: il Perugia, scrive Gianluca Di, sarebbe in trattativa per Lennart Czyborra del Genoa. Il giocatore era vicino al Malaga ma il club ...

Di Marzio assolto: «Oggi si chiude il primo capitolo di una storia di malagiustizia» TraniViva

Sistema Trani: con Riserbato assolto anche Di Marzio, ma arrivano pure pesanti condanne - ilgiornaleditrani Radio Bombo

Sistema Trani: assolti Luigi Riserbato e Giuseppe Di Marzio – TraniLive.it TraniLive

Inter, il PSG non rilancia per Skriniar: il difensore verso la permanenza in nerazzurro fino a giugno GianlucaDiMarzio.com

Di Marzio: “Inter, Skriniar rimane. Il Psg non ha rilanciato e non ci sono più…” fcinter1908

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ormai lontano dalla Capitale e dalla Roma. La decisione del giocatore sul mercato, che lo ha portato a rifiutare la proposta del ...Lo riporta Gianluca Di Marzio. La @OfficialASRoma ha ricevuto un’offerta ufficiale dal @afcbournemouth per #Zaniolo: 30M più bonus e percentuale futura rivendita @SkySport #calciomercato ...