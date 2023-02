Viabilità Roma Regione Lazio del 01-02-2023 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)DEL 1 FEBBRAIO 2022 ORE 07:20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA2 MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE CASILINA E NOMENTANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STRADA STATALE APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA CASTEL GANDOLFO DIREZIONESI STA IN CODA IN VIA NETTUNENSE ALTEZZAVIA DIVINO AMORE DIREZIONE APPIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE ...