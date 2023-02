Il più grande quarterback della storia ha annunciato il ritiro

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) AGI - Tom Brady hail suodal football americano all'età di 45 anni. Il piùdi tutti i tempi ha postato un video su Twitter per annunciare che stavolta lascia veramente, dopo che lo scorso anno aveva espresso la volontà di lasciare ma due mesi dopo ci aveva ripensato, restando ai Bucs di Tampa Bay che anche in questa stagione ha portato al 'post season'. "Vado subito al sodo. Mi, per sempre", ha detto Brady rivolgendosi quasi in lacrime ai fan, "vi ringrazio per il sostegno, vi ringrazio per avermi consentito di vivere il mio sogno". Per il futuro potrebbe diventare commentatorepalla ovale per Fox Sport. Una carriera da record Brady ha vinto sette Super Bowl di cui sei con i New England Patriots di cui è ormai una leggenda. Freddo, ...