“Calcio Senza Bandiere | Una Riflessione sulla Fine di un’Era”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) MILANO – Una scelta che rientra nei diritti del giocatore e che l’Inter deve rispettare. Ecco le parole di Giuseppe Marotta, amministratore delegato della squadra milanese, in occasione della sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta: “Skriniar rimane fino a giugno perché non è arrivata l’offerta adeguata del Psg?“. Una decisione che è lontana dalromantico e sentimentale, ma che fa parte del mondo delmoderno. Un mondo in cui “non si possono più immaginare lenei club” e in cui “i calciatori cambiano casacca frequentemente“. Una realtà che, però, deve essere rispettata. MarottaCoppa Italia e Lukaku Marotta ha poi parlato della Coppa Italia, che l’Inter deve difendere per onorare la storia del club. E ancora, su Lukaku, il cui ritorno titolare è stato deciso nonostante non sia ancora al ...