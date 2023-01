Saldi invernali | dove partono prima? Il calendario delle regioni

(Di martedì 31 gennaio 2023): la stagione degli sconti al via. Tra leper prime Sicilia e Basilicata, seguirannola Valle D’Aosta e poi tutte le altre in blocco. Fino a quando dureranno? Nonostante l’avanzata dell’e-commerce, positive le previsioni di Confesercenti per cui saranno oltre 15 milioni le famiglie italiane a dedicarsi allo shopping post-natalizio. Stop sconto benzina e diesel da gennaio 2023: quanto costeranno?? Parte la stagione deiin Sicilia e Basilicata giorno 2 gennaio 2023: nellaterminerà il 15 marzo nella seconda il 2 marzo 2023. Il 3 gennaio 2023 verrà il turno ...

stanno per finire e ora troviamo capi super scontati fino al 70%. Vediamo cosa vale la pena ...nulla per questa stagione è ora che si possono trovare affari interessanti per i capi. ...... nel Quadrilatero il tasso di recovery delle Sales in Store e delle transazioni nei primi 15 giorni dell'anno - il periodo più acuto dei- sono superiori rispetto al 2019. Dati che, ...

Saldi invernali, in Umbria si parte il 5 gennaio | Confcommercio Confcommercio Umbria

Saldi invernali, dopo Sicilia e Basilicata tocca alla Valle d’Aosta e il 5 altrove Il Sole 24 ORE

Saldi invernali: aumentano acquisti e voglia di spendere Il Giornale delle PMI

I saldi invernali di Alltricks MTB MAG

Saldi invernali 2023: ecco le promozioni beauty assolutamente imperdibili Vanity Fair Italia

Saldi invernali: stagione degli sconti al via. Partono per prime Sicilia e Basilicata, seguiranno prima la Valle D’Aosta e poi tutte le altre ...Annuncio vendita Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir 85 CV 5 porte Metano Ecochic Gold usata del 2013 a Parma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...