Donzelli contro il Pd | Tosi FI a iNews24 | “Affermazione al di sopra delle righe | limiti superati nella foga oratoria”

(Di martedì 31 gennaio 2023) Oggi, martedì 31 gennaio 2023, i lavori della Camera sulla proposta di legge per istituire la Commissione antimafia hanno subito un rallentamento dopo le accuse ai parlamentari Pd Debora Serracchiani, Walter Verini, Silvio Lai e Andrea Orlando, che secondo il deputato Giovanni(FdI) avrebbero avrebbero incontrato Alfredo Cospito in carcere per "incoraggiarlobattaglia".

di Alessio Andreoli Imperversa la polemica sulle parole di Giovanni(Fratelli d'Italia)il Pd per la visita in carcere di alcuni esponenti dello stesso al noto anarchico Alfredo Cospito . I talk show e i quotidiani che non aspettano altro si ...La visita al carcere è una facoltà dei parlamentari Riportiamo di seguito verbatim una parte dell'intervento di Orlando: '[...] Se ne occuperà il giurì , perché quel colloquio non è ...

Caso Donzelli, Lorenzo Fontana istituisce il Giurì d'onore per fare chiarezza sulle parole pronunciate dal deputato FdI. Il presidente ...L'onorevole Andrea Orlando risponde all'accusa del deputato di FdI Giovanni Donzelli sul caso Cospito: "La visita al carcere è una facoltà dei parlamentari" ...