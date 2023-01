Juventus-Monza | Di Maria | “Momento difficile | oggi troppi errori”

Leggi su sportface

(Di domenica 29 gennaio 2023) “E’ unmolto, stiamo lavorando e se con l’Atalanta abbiamo fatto un’ottima partitaabbiamo commesso troppo. Ora dobbiamo solo pensare alla prossima”. Queste le parole di Angel Diai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta interna dellacontro ilper 2-0. “Non sento la responsabilità, io sono qui solo per aiutare la squadra. Dobbiamo continuare a lavorare per evitare i tanti”, ha aggiunto l’argentino che poi ammette: “E’ unarestare concentrati. Ritrovarsi a metà della classifica è strano, ma non dobbiamo trovare scuse e dobbiamo cercare di lavorare per pensare alla prossima partita che è molto importante”. SportFace.