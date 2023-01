Cospito | molotov al commissariato e busta con proiettile al quotidiano Il Tirreno

Leggi su agi

(Di domenica 29 gennaio 2023) AGI - Dueartigianali sono state lanciate dagli anarchici - a margine della manifestazione di ieri a Trastevere - nel parcheggio delPrenestino. Un poliziotto che era di guardia si è accorto delle bombe artigianali e, dopo essersi avvicinato alla vettura di un collega, è riuscito a intervenire senza farle esplodere. Gli anarchici, scesi in piazza per manifestare a favore di, sono poi fuggiti via. Le dueerano costituite con stracci imbevuti di liquido infiammabile all'interno di bottiglia chiusa con uno stoppino. Indagini in corso del Distretto Prenestino per identificare i responsabili. Per gli scontri di ieri sera in piazza Trilussa, durante la manifestazione, sono stati 41 gli anarchici denunciati. Nel corso del sit-in gli anarchici hanno provato a forzare piu' volte i cordoni ...