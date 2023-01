Calcio | Serie A | Lazio-Fiorentina 1-0 dopo il primo tempo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 29 gennaio 2023) Roma, 29 gen. - (Adnkronos) - Laè in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldel match valido per la ventesima giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. A decidere sin qui la partita il gol di Casale all'8'.