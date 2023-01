Calcio | Fa Cup | il Brighton di De Zerbi elimina il Liverpool e passa agli ottavi

Il Liverpool detentore del trofeo è stato eliminato nei sedicesimi di finale dalla coppa d'Inghilterra (Fa), battuto 2 - 1 dal Brighton, guidato dal tecnico italiano Roberto De Zerbi. Una nuova battuta d'arresto per la compagine di Klopp, che si è ancora inchinata ai Seagulls dopo la sconfitta per 3 - ...Il lampo del Samurai. Il Brighton piega 2 - 1 il Liverpool nel quarto turno di FAcon la perla al 92' di Karou Mitoma, il talento giapponese che con De Zerbi è salito al livello fenomeno. Come il suo gol: fenomenale, un gioco di prestigio in area di rigore con pallonetto per ...

Fa Cup, il gesto da applausi del Leeds United incanta tutti: la foto è virale Corriere dello Sport

De Zerbi esulta al 92': il Brighton fa piangere (di nuovo) il Liverpool La Gazzetta dello Sport

Fa Cup, Manchester City-Arsenal 1-0: il gol di Aké manda Guardiola agli ottavi Sky Sport

FA Cup, Manchester United e Tottenham agli ottavi di finale Corriere dello Sport

FA Cup, il Tottenham passeggia contro il Preston: netto 3-0, segna anche Danjuma all'esordio TUTTO mercato WEB

Il tecnico italiano, dopo il 3-0 rifilato a Klopp in Premier League, fa il bis e si prende al 92' anche la qualificazione in coppa ...Londra, 29 gen. – (Adnkronos) – Il Brighton si conferma la bestia nera del Liverpool. Dopo il 3-3 di Anfield (nel giorno dell’esordio in panchina di Roberto De Zerbi) e il 3-0 di due settimane fa nell ...