Traffico Roma del 28-01-2023 ore 18 | 30

(Di sabato 28 gennaio 2023) LuceverdeBuonasera dalla redazioneregolare anche in quest’ultima ora su entrambe le carreggiate del grande raccordo anulare e su tutte e due le direzioni del percorso Urbano della A24 a pochi gli spostamenti sull’intero percorso della tangenziale est ma sempre attenzione per i possibili rallentamenti su via del Foro Italico nella galleria Fleming perché c’è una riduzione di carreggiata per lavori verso via Salaria nella città diriaperta via della Conciliazione la carreggiata laterale chiusa dalle 15 di pomeriggio per un concerto di beneficenza tra Largo Giovanni XXIII e via della traspontina domenica calcistica allo stadio Olimpico con la Lazio Fiorentina calcio d’inizio alle 18 Oltre alle consuete modifiche alla circolazione ricordiamo il divieto di fermata in Lungotevere della Vittoria da Piazzale Maresciallo ...