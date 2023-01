Sassuolo | Dionisi | «Siamo leggermente migliorati ma non siamo guariti»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 28 gennaio 2023) Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Milan Alessio, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. RIPRESA – «Non si può che prendere spunto dalle parole di Pioli, condivido in pieno per quello che ha detto anche per la mia squadra. Noi abbiamo fatto il primo punto del 2023 alla quarta partita e se è successo questo è stato per nostro demerito anche. Veniamo da una partita fatta bene dove potevamo tirare fuori anche di più,ma non. Servono continuità e atteggiamento, poi ci sono gli avversari che sono i campioni d’Italia, giocano in casa e sono feriti come noi. La ...