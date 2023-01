Inquinamento luminoso | “e quindi non usciremo più a riveder le stelle”

Leggi su luce.lanazione

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Più luce, meno. Un paradosso, se ci pensate. Più illuminiamo le nostre città, più lampioni, fari, led, laser puntiamo sulla terra, menoe porzioni di cielo vediamo. Accade perché, quasi senza accorgercene, di anno in anno, cancelliamo dalla nostra vista qualche decina di quei 4.500 puntini luminosi che in condizioni ottimali dovremmo riuscire a vedere la notte, considerato che il cielo risulta popolato da circa 9.000, di cui ciascuno di noi può osservare solo la metà per volta, ovvero quelle del proprio emisfero. In realtà, già oggi, proprio per colpa dell’, ne vediamo solo poche centinaia. E tutto lascia pensare che questa cifra si ridurrà ulteriormente, con un ritmo molto rapido. Al punto tale che, in pochi anni, la costellazione di Orione, potrebbe perdere ...