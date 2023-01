Inter | Gosens criptico sul futuro | 'Alla fine si ottiene sempre quel che si merita' FOTO

Calciomercato.com

che nel frattempo deve anche dirimere le questioni legate al mercato di Dumfries (che può ... Dimarco è l'unico sicuro di rimanere nella batteria degli esterni,è il primo sulla lista dei ...Iniziano così ad entrare in gioco gli allenatori con le sostituzioni : obbligata quella dell'conal posto di una stanchissimo Dimarco, di tattica quelle di Pioli con Kalulu al posto di ... Dimarco surclassa Theo e l'Inter (se lo) gode: cosa succede ora con Gosens La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ..."Vincere un titolo è una sensazione davvero speciale! Alla fine, è il duro lavoro, la passione e la dedizione che fanno la differenza. Non è sempre facile e nei momenti difficili bisogna avere pazienz ...