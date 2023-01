Prysmian | partnership con Avalanche Andretti per campionato Abb Formula E ' 22-' 23

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Milano, 11 gen. (Adnkronos) -Group, leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni eE annunciano ufficialmente laper ilmondiale Abb diE 2022/23. Lo si legge in una nota. Nell'ambito dell'accordo, il Gruppo fornirà anche soluzioni per supportare la trasmissione di energia e informazioni in tutti gli ambiti di elettrificazione sostenibile del team: "Siamo il primo produttore di cavi a sponsorizzare come 'major partner' una scuderia diE -spiega il ceo diGroup, Valerio Battista-. Il nostro obiettivo è rafforzare la nostra proposta di valore promuovendo innovazione anche nel settore strategico della e-mobility". ...