Vallo della Lucania | grandi nomi per la stagione al De Berardinis

StileTV

I soccorsi A soccorrerlo alcuni passanti e poi i sanitari del 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale 'San Luca' diLucania dov'è ricoverato nel reparto di Rianimazione. ...= '1670582266' AND banner_sld = 'marsala' AND banner_tld = 'it' AND (portale = '1') ORDER BY RAND(); - - > In questi giorni Mazara del, tra l'altro è piena di gente, per via... Vallo della Lucania, parte stagione teatrale del "De Berardinis" La grande tela della “Andata al Calvario” di Gesù, una copia della meglio conosciuta come lo “Spasimo di Sicilia”, custodita nella parrocchia Cristo Re di Mazara del Vallo, va al restauro. Per lo ...Fino al 10 dicembre l’isola ospita “Alan Lomax… viaggio nelle terre delle mille voci”, comune capofila Caggiano: musica, enogastronomia e arte per raccontare Valle del Sele, del Tanagro e del ...