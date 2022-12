Tina Turner | un' altra tragedia per la cantante | trovato morto il figlio Ronnie

Un travolgente lutto ha profondamente sconvolto: Ronnie, figlio della cantante, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. L'uomo aveva 62 anni. Ancora un lutto per, morto il figlio Ronnie: aveva 62 anni Nel ...Secondo il sito del New York Post, il figlio dellae del secondo marito Ike aveva avuto molti problemi di salute tra cui un cancro. Il sito Tmz ha parlato con fonti della polizia secondo cui ...Il figlio di Tina Turner, Ronnie, è improvvisamente morto all’età di 62 anni mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles.Nuova tragedia per Tina Turner. Il figlio Ronnie è morto nella sua casa di Los Angeles a soli 62 anni. Lo ha rivelato il sito internazionale Tmz. L'uomo sarebbe stato trovato privo di sensi dai vicini ...