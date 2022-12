L' Iran impicca i giovani manifestanti | il mondo sta a guardare

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Come non detto. L’compie una macabra retromarcia sulle pur tiepide aperture nei confronti della moltitudine che protesta da mesi in tutto il Paese contro la dittatura, e manda a morte i primi. E lo fa significativamente nella stessa settimana in cui s’intravedeva una possibile riforma sull’obbligo del velo per le donne (pietra dello scandalo e scintilla della rivolta) e sullo scioglimento della cosiddetta «polizia morale». Come a far capire che la questione della sicurezza nazionale è inderogabile, ma soprattutto che all’interno del governo di Teheran ha vinto la linea dura. Nessun compromesso con il movimento ribelle e dietrofront sulle concessioni paventate dalla magistratura: gli ayatollah si mostrano compatti agli occhi dele tagliano la mano che era stata tesa dalla parte più civile del potere, che teme a ...