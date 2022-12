La saggezza di Mattarella | la grande cultura russa e le minacce del nuovo zar

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Canta Milano, Milano inspolvero, parafrasando Renato Carosone e la sua trasmissione radiofonica degli anni ’60 Canta Napoli. Aggiungendo subito che in ghingheri, anche se solo con l’ immaginazione, giovedì sera c’è stata l’Italia intera e meglio così. Dopo un lungo vuoto di presenze causata dalle misure di prevenzione del virus per antonomasia, in bella vista nel foyeur della Scala si sono rivisti, tra abituèe e new entry, improbabili successori di quelli che impersonarono la Milano da bere. Quella città e, per estensione, quel Paese, che negli anni ’60 stavano dimostrando al mondo che era possibile attuare lo stesso comportamento della Fenice, rinascendo dalle proprie ceneri, quelle prodotte dalla guerra. Per l’occasione la rappresentanza qualificata di quanti guidano la quadriglia (il Paese), a livello regionale, nazionale e internazionale, hanno avuto la ...