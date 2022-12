Ginevra Lamborghini rientra al “GF Vip 7” | la reazione di Marco Bellavia

Leggi su tvzap

(Di venerdì 9 dicembre 2022)nella casa del “GF Vip”. E gli utenti si scatenano sui social: sulla questione è intervenuto anche. La giovane ereditiera, che era stata squalificata proprio per aver detto una brutta frase legata al caso, è tornata nel loft di Cinecittà. “Merita di essere bullizzato”, aveva dichiarato la ragazza parlando con alcuni vipponi. Per ragioni di salute,venne costretto ad abbandonare il gioco, ma le parole dellanon passarono in sordina. Dopo l’addio dell’ex conduttore di “Bim Bum Bam”, Alfonso Signorini mandò in onda il video con il discorso in questione, e non si limitò a rimproverare la giovane. Vennero assunti importanti provvedimenti, tra cui proprio la squalifica di ...