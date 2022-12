Perugia-Spal | le formazioni ufficiali | Melchiorri ok | c'è Moncini

Vanoli(diretta alle 15 su Sky Sport 257)(3 - 4 - 1 - 2, da confermare) : Gori; Sgarbi, Curado, Dell'Orco; Casasola, Santoro, Bartolomei, Paz; Kouan; Olivieri, Melchiorri. All.FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: Alfonso, Meccariello, Varnier, Peda, Tripaldelli, Proia, Esposito, Zanellato, Tunjov, Moncini, FinottoL’ultima marcatura di Christian Kouan in Serie B è arrivata proprio in Perugia-SPAL 1-1 del 16 marzo scorso. Alessandro Murgia ha giocato quattro partite in Serie B nella passata stagione con la magli ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...