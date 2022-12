Cristiano Ronaldo | Georgina | “Il pubblico voleva lui” La sorella | “Peccato

Il Foglio

- 'La partita tra Portogallo e Svizzera non l'ho vista perché ero a mangiare la pizza con i ...è un atleta che si allena bene ed è sempre attento ai particolari, per me è stato facile ...Se Émile Zola fosse ancora vivo si sarebbe, molto probabilmente, appassionato all'affaire. In questo caso, non c'è tanto d'accusare, quanto da analizzare le ragioni che stanno ... La fretta di seppellire il vecchio Cristiano Ronaldo L'intervista di Carlo Ancelotti al Corriere dello Sport: parole importanti sui cambiamenti del calcio, sul Brasile e sulla situazione di Ronaldo ...Tanto per smorzare le tensioni e il chiacchiericcio, Cristiano Ronaldo ha pensato di attirare l’attenzione con le sue assenze. Martedì sera, mentre il Portogallo festeggiava la splendida vittoria cont ...