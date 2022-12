Accorsi contro il governo Meloni | “Nella legge di Bilancio si sono dimenticati della cultura” | VIDEO

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Non smettono di correre le critiche alla Manovra firmata Giorgia. Anche in occasioneprimaScala, qualcuno dei presenti all’aperturastagione 2022-2023 del teatro ha avuto un paio di cose da ridire sulladi. E questo qualcuno è Stefano, che ai microfoni del Corriere Tv ha preso di mira la totale mancanza di fondi destinati alla. Ecco cosa ha detto l’attore. Lo sfogo di Stefanoalla PrimaScala: “Laè importante, madil’hanno dimenticato” Quello di Stefanoè stato uno sfogo potente, proprio perché portato avanti durante uno degli ...

neXt Quotidiano

... stimata in almeno 87 km/h dal consulente tecnico,il limite vigente di 50 km/h, durante una ... è deceduta praticamente sul colpo, i sanitarianche con l'elisoccorso non hanno potuto ......Mattarella una rappresentanza dei lavoratori della Scala ha consegnato una letterai tagli ... Il mondo del cinema era rappresentato dal regista Luca Guadagnino e dagli attori Stefano, ... Stefano Accorsi: “Nella Manovra si sono dimenticati della cultura” Centinaia di persone a New York hanno preso parte alla protesta organizzata dal fotografo e street artist francese ...L’incidente è accaduto mercoledì sera, l’automobilista al volante dell’utilitaria è stata portata all’ospedale di Camposampiero ...