Meloni a Tirana rimette l' Italia al centro della questione migranti

(Di martedì 6 dicembre 2022) «I Paesi dei Balcani occidentali possono contare sull’». Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, appena sbarcata aper il vertice Ue-Balcani occidentali. Anche se il riferimento era alla loro «prospettiva di adesione all’Unione europea», si capiva bene il senso del messaggio: do ut des. Noi vi aiutiamo nel percorso di adesione e voi ci aiutate a fermare le ondate migratorie. Tutto chiaro? Ecco finalmente il primo vero atto di politica esteraleader di Fratelli d’. Non la fornitura di armi all’Ucraina. Non la fedeltà alla Nato. E nemmeno la scelta di recarsi a Bruxelles per la sua prima visita all’estero da capo di governo. Tutti atti dovuti e scontati per la neo premier, che s’inserivano nei binari di una dialettica internazionale indipendente da Palazzo Chigi ...