Choc Inzaghi | se non rinnova a Natale va via

Leggi su calciomercatonews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Simonesi prepara ad affrontare un periodo di fuoco per quanto riguarda il calciomercato. Non c’è solo la grana de Vrij per il tencico Non è una novità che… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.