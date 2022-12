Calcio | Mondiali 2022 Gareth Southgate | “Siamo stati concreti in zona goal | contro la Francia dovremo dare il massimo”

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Bellissima vittoria dell’Inghilterra negli ottavi di finale aidi. Al Al Bayt Stadium di Al Khor (Qatar) i Tre Leoni hanno battuto il Senegal con un netto 3-0 (reti di Jordan Henderson, Harry Kane e Bukayo Saka) e hanno così strappato il pass per entrare tra le migliori otto squadre di questa rassegna iridata. Subito dopo la vittoria ha commentato quanto successo il ct dell’Inghilterra: “Mi ha fatto piacere la nostra concretezza ingol e il modo in cui la squadra ha lavorato senza palla. Non abbiamo fatto benissimo nella prima mezz’ora, mentre il Senegal aveva molta energia e pressava bene. Le nostre migliori opportunità sono arrivate dalla riconquista della palla, credo che Bellingham e Henderson sianoeccezionali ...