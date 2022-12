Sanremo 2023 | le reazioni dei cantanti in gara sono virali | Marco Mengoni “sviene” | Giorgia “snobbata” dal figlio E i social si scatenano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Da oggi entriamo ufficialmente nel periodo “Festival di. Durante l’edizione del Tg1 delle 13:30 il direttore artistico Amadeus ha annunciato la rosa dei big che prenderanno parte all’edizione numero settantatré. Tra un servizio e l’altro del telegiornale gli artisti sidivertiti a condividere suicon i loro fan lein diretta durante l’elenco dei nomi. La prima ad esporsi è statache, attraverso un tweet, ha raccontato: “Mi scrive mio padre:ho visto che vai a, ma come ospite? Genio!”. Non solo: la cantante romana ha anche ammesso che ilnon la voterà. “A seguire, mio: mamma io tifo Lazza non te, te lo dico subito…sò soddisfazioni” – ha scritto ...

J - Ax festeggia con un freestyle a tema, pubblicato sui social, l'esordio degli Articolo 31 in gara al festival diche coincide anche con la sua prima volta a, dove non aveva ..., l'esordio di Lazza: la storia del rapper milanese Lazza esoridiva nel rapgame davvero da giovanissimo, quando nel 2009 pubblicò i suoi primi lavori facendosi già notare da alcuni nomi ...Emozioni e orgoglio nella dedica e nella risposta tra Gigi D'Alessio e il figlio: LDA sarà a Sanremo 2023 LDA sarà a Sanremo, l’ha scoperto come tutti seguendo il TG 1, in diretta dalla voce di Amadeu ...il direttore artistico ha deciso di incrementare il numero di Big per l’edizione 2023. Con una modifica al Regolamento Amadeus ha infatti deciso di raddoppiare, passando da 3 a 6, il numero di ragazzi ...