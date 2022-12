SuperEnalotto | centrato un 5+1 da oltre un milione euro

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Un '5+1' è statoaldi stasera e si aggiudica una quota di 1.150.947,88. Nessun 6, mentre in cinque hanno preso il '5', portandosi a casa 74.368,94a testa. La combinazione vincente è stata 4, 37, 38, 53, 73 e 79, Jolly 29 e SuperStar 90. La giocata vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata presso il punto vendita Sisal di via Flaminia 181 a Gualdo Tadino in provincia di Perugia. Da segnalare anche tredici '4 stella' da 40.798ciascuno. L'ultimo '6' da 156 milioni diè statoil 22 maggio 2021 a Montappone in provincia di Fermo. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è 321.600.000