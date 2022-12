Piers Morgan | «La foto della Germania a bocche cucite è una cosa patetica | quanta ipocrisia»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 2 dicembre 2022). Dall’intervista-scoop a Cristiano Ronaldo il popolare – e controverso – giornalista inglese è diventato quasi un brand. Le bordate di Cr7 contro il Manchester United lo hanno rilanciato, e ormai è ovunque. Il Telegraph l’ha intervistato e lui, fedele alla sua natura polemica, ne ha dette un po’. “I Mondiali mi stanno divertendo. Mi dispiace se questo offende i segnalatori di virtù. C’è un’indignazione selettiva per il Qatar che è completamente esagerata. L’intera questionefascia va dritta al cuore. Ci è stato detto dalla Federcalcio e da Harry Kane che lui e altri capitani europei avrebbero indossato la fascia. Era una posizione morale che avrebbero preso per giustificare l’andare ai Mondiali. Ottimo. Buon per te. Tuttavia, hanno ceduto nel momento in cui sono stati minacciati di cartellino giallo. Che razza di ...