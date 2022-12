Mercatini a Palazzo | quando la tradizione del Natale incontra il fascino della cultura

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Dall’8 all’11 dicembre, pressoGalanti a Santa Croce del Sannio (BN), avrà luogo la settima edizione di “”, appuntamento prenatalizio perre artigiani, produttori locali, hobbisti in storiche cantine e fondaci addobbati a festa. L’iniziativa, promossa dall’associazionele G.M. Galanti e realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale, è appuntamento ormai consolidato, che torna, con rinnovato entusiasmo, dopo due anni di assenza causa pandemia. Il lungo ponte dell’Immacolata sarà occasione per vivere l’atmosfera magica delle festività natalizie combinata alla scoperta del patrimonio artistico e architettonico del territorio. Il settecentescoGalanti aprirà le sue porte ai visitatori che ...

TV Sette Benevento

... l'appuntamento d'inverno più importante del centro Italia per gli appassionati di... La spettacolare "Discesa dell'Angelo" dalla torre civica (la torre dell'orologio nelcomunale) a ...Avedon aReale C'è tempo fino al 29 gennaio 2023,Reale di Milano celebra Richard ... Eventi eL'ultimo BAM Season day di stagione Domenica 18 dicembre c'è l'ultimo BAM ... Mercatini a Palazzo, 8-11 dicembre a Santa Croce del Sannio La spettacolare “Discesa dell’Angelo” dalla torre civica (la torre dell’orologio nel palazzo comunale ... Ai bambini è infatti dedicata un’intera piazza, Piazza del Mercato ribattezzata per ...di Daniele BoviLe parole d'ordine del Natale perugino per questo 2022 segnato non tanto dalla pandemia quanto da caro bollette e guerra saranno due: «Partecipazione e sostenibilità». Il cartellone di ...