Highlights Baskonia-Olimpia Milano 78-62 | Eurolega 2022 23 VIDEO

(Di venerdì 2 dicembre 2022) 78-62 nel match tra CazooVitoria-Gasteiz e EA7 Emporio Armani, partita valida per l’undicesima giornata di/23. Grande vittoria dunque peralla Buesa Arena, che permette ai padroni di ottenere la sesta vittoria nella competizione. Ecco ilcon glidel match, l’ennesima sconfitta per l’di Messina. SportFace.

Sky Sport

Nella gara della 10ª giornata di Eurolega, il Barcellona supera per 96 - 84 il. Guarda il video con glidel ...Nella gara dell'8ª giornata di Eurolega, il Monaco vince per 79 - 74 in rimonta contro il. Guarda il video con glidel ... Eurolega, Baskonia Vitoria-Olimpia Milano 78-62: gli highlights Reduce da cinque sconfitte consecutive, l'Olimpia Milano sfida il Baskonia alla Buesa Arena di Vitoria nell'11° turno di Eurolega. Si affrontano il migliore e il peggiore attacco del torneo: il match ...Gara incerta al Palau Blaugrana fra Barcelona e Baskonia. Tobey e Vesely permettono ai catalani il 22-22 dopo 10' e di rimanere avanti nei due quarti successivi ma senza mai dare l'impressione ...