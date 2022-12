Ponte sullo Stretto | il mezzo passo indietro di Salvini | Costi da stimare | poi valutiamo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Ildi Messina si farà. Anzi no, forse. L'infrastruttura è stata definita una priorità dal centrodestra già in campagna elettorale e la sua realizzazione è stata annunciata ancora prima che...

Dopo l'adeguamento del progetto valuteremo costi e congruita' . Il progetto delStretto di Messina "sara' aggiornato: una volta fatto si stimeranno i costi, che non dipendono da me, e valuteremo la congruita' di andare avanti su questa opera". Lo ha detto il ministro ...Ilaria Calabrò - - > ' IlStretto è un'opera non più rinviabile e di assoluta strategicità per l'Italia e l'Europa nel suo complesso '. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e infrastrutture, Matteo Salvini , in ...Il modello è quello di Genova: in Italia possiamo fare grandi cose”. C’è poi il capitolo del Ponte sullo Stretto. Un tema, questo, che “non è più rinviabile. È un’opera strategica”. Anche perché con ...Un’opera dell’importo di 2 milioni di euro che prevede il rifacimento dell’impalcato con una nuova piattaforma stradale dotata di barriere laterali, servita da marciapiede pedonale e da un marciapiede ...