Manovra | contributi ridotti agli under 36 per spingere le assunzioni Opzione donna | ecco come cambia

(Di giovedì 1 dicembre 2022)per i giovani e, si. L?ultima bozza di(156 articoli suddivisi in 16 capitoli) potrebbe arrivare in aula alla Camera in una versione modificata. Il...

... Cgil e Uil scesero in piazza il 16 dicembre con uno sciopero di 8 ore contro ladel ...per superare la legge Fornero e più flessibilità con l'uscita a 62 anni o con 41 anni dia ...... cancellando la restrizione, fino ad oggi vigente, suiprevidenziali dei soli dipendenti. La bozza della, che va molto in aiuto di autonomi e professionisti, ha stabilito di ...C'è ottimismo. E fiducia. Il gruppo parlamentare di Forza Italia si è riunito per discutere la manovra insieme con il presidente della Commissione bilancio della Camera, Giuseppe Mangialavori. L'impos ...(Teleborsa) - Dopo l'incontro delle scorse ore con la Premier Meloni il governo apre al leader di Azione, Calenda con Palazzo Chigi che fa sapere che valuterà 'ogni proposta' del Terzo Polo ...