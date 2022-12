Juventus | il gip | «sulle plusvalenze possibile buona fede»

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Sulla buferale ultime parole sono del giudice per le indagini preliminari che parla di. Il gip del Tribunale di Torino Ludovico Morello che il 12 ottobre aveva respinto le richieste di misure interdittive per il presidente Andrea Agnelli e per altri indagati sull’inchiesta che riguarda i bilancia del club ha parlato dinella faccenda delle. A riportare le parole del gip è l’Ansa. Gli fa eco il profilo Twitter del giornalista Giovanni Capuano. Alla luce degli atti disponibili in quel momento, il giudice ha scritto che se la #si è attenuta alla prassi “risulterebbe difficile ipotizzare un discostamento ...

