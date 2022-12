Contanti | retroscena su Sergio Mattarella | come ha zittito la sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Una certezza (che è anche un'esortazione) e una secca smentita sull'Italia: la lotta all'evasione fiscale continuerà a rappresentare un impegno fondamentale anche con il governo Meloni. Ed è giunto il momento di dire "basta" con il luogo comune che racconta il Bel paesepatria degli evasori. Dalla sua visita di Stato in Svizzera e in piena sessione di Bilancio,non poteva essere più diretto nell'affrontare un tema su cui l'attenzione dell'Europa è altissima e su cui le opposizioni continuano a sollevare polveroni utilizzandoleva polemica alcuni provvedimenti (l'aumento del limite del contante o lo stop alle multe per chi non accetta pagamenti col Pos) inseriti in manovra. L'occasione è stata la conferenza stampa del capo dello Stato al termine dei colloqui a ...